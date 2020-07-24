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24 Temmuz 2020, Cuma
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Horozlar’a süper prim

Horozlar’a süper prim

Denizlispor yönetimi, 1 puan almaları halinde ligde kalacakları Ankaragücü maçı için kesenin ağzını açtı. Yeşil-siyahlılar galibiyet primini 100’er bin TL olarak belirledi.

'de yarın sahasında oynayacağı A.Gücü maçından beraberlik dahi alsa kümede kalışını ilan edecek olan Denizlispor, final gibi karşılaşmaya iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Denizlispor yönetimi de Süper Lig'den düşen rakipleriyle yapacakları kritik mücadele öncesinde boş durmadı ve süper bir prim açıkladı. Bu karşılaşmayı kazanıp ligde kalmak isteyen Ege temsilcisinde yeşil-siyahlı kurmaylar, galibiyet primini 100 bin TL olarak belirledi.

ŞANSA BIRAKMAYACAĞIZ
Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop da, Ankaragücü maçında sahaya 3 puan hedefiyle çıkacaklarını belirtti. Kartop, işlerini kesinlikle şansa bırakmak istemediklerini ifade edip, galibiyet vurgusu yaparken, "Telafisi olmayan bir maça çıkacağız. Galibiyet ya da beraberlik yeterli olacak. İşimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Averaj hesaplarını düşünmüyoruz. Kendi sahamızda kazanıp sezonu mutlu bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

DENİZLİ'DE ONAZI ŞOKU!
Denizlispor'da sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi, kritik A.Gücü maçı öncesi sözleşmesinin bittiğini gerekçe göstererek şehirden ayrıldı. 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha, iki hafta önce randevusu öncesi de telefonunu kapatıp kenti terk etmiş, 'dan güçlükle geri döndürülmüştü. Onazi'nin final gibi maçı beklemeden tekrar takımı terk etmesi büyük tepki çekti.

  1. 24.7.2020
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