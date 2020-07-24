Horozlar’a süper prim
Denizlispor yönetimi, 1 puan almaları halinde ligde kalacakları Ankaragücü maçı için kesenin ağzını açtı. Yeşil-siyahlılar galibiyet primini 100’er bin TL olarak belirledi.
ŞANSA BIRAKMAYACAĞIZ
Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop da, Ankaragücü maçında sahaya 3 puan hedefiyle çıkacaklarını belirtti. Kartop, işlerini kesinlikle şansa bırakmak istemediklerini ifade edip, galibiyet vurgusu yaparken, "Telafisi olmayan bir maça çıkacağız. Galibiyet ya da beraberlik yeterli olacak. İşimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Averaj hesaplarını düşünmüyoruz. Kendi sahamızda kazanıp sezonu mutlu bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
DENİZLİ'DE ONAZI ŞOKU!
Denizlispor'da sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi, kritik A.Gücü maçı öncesi sözleşmesinin bittiğini gerekçe göstererek şehirden ayrıldı. 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha, iki hafta önce Trabzonspor randevusu öncesi de telefonunu kapatıp kenti terk etmiş, İstanbul'dan güçlükle geri döndürülmüştü. Onazi'nin final gibi maçı beklemeden tekrar takımı terk etmesi büyük tepki çekti.
- 24.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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