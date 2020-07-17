Horozlar iddialı
Alanya’yı yenerek son haftaya rahat girmek isteyen Ege ekibinde Teknik Sorumlu Levent Kartop, “Denizlispor düşmeyecektir. Rehavete asla kapılmayacağız” dedi.
Süper Lig'de şampiyonluk adayı Trabzonspor'u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdıran Denizlispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçına oldukça iddialı hazırlanıyor. Düşme hattıyla arasında 3 puan bulunan Ege ekibi, bu maçtan galibiyetle ayrılıp son haftaya rahat girmek istiyor.
ÖLÜ TOPRAĞINI ATTIK
Teknik Sorumlu Levent Kartop Trabzon galibiyetiyle üzerlerindeki ölü toprağını attıklarını, aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini vurguladı. Kartop, "Denizlispor düşmeyecektir. Fedakarca mücadele ederek istediğimiz puanları alıp ligde kalacağız. Rehavete asla kapılmayacağız. Buna izin verirsek üzülürüz" ifadelerini kullandı.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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