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17 Temmuz 2020, Cuma
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Horozlar iddialı

Horozlar iddialı

Alanya’yı yenerek son haftaya rahat girmek isteyen Ege ekibinde , “Denizlispor düşmeyecektir. Rehavete asla kapılmayacağız” dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk adayı 'u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdıran Denizlispor, pazar günü deplasmanda oynayacağı maçına oldukça iddialı hazırlanıyor. Düşme hattıyla arasında 3 puan bulunan Ege ekibi, bu maçtan galibiyetle ayrılıp son haftaya rahat girmek istiyor.

ÖLÜ TOPRAĞINI ATTIK

Trabzon galibiyetiyle üzerlerindeki ölü toprağını attıklarını, aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini vurguladı. Kartop, "Denizlispor düşmeyecektir. Fedakarca mücadele ederek istediğimiz puanları alıp ligde kalacağız. Rehavete asla kapılmayacağız. Buna izin verirsek üzülürüz" ifadelerini kullandı.

  1. 17.7.2020
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