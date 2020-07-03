Yukatel Denizlispor 0-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 30. haftasının açılış karşılaşmasında Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Deplasman ekibi Güray Vural'ın 24. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Süper Lig'de haftanın açılış mücadelesinde Yukatel Denizlispor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Kırmızı-siyahlılar kritik mücadeleyi 1-0 kazanarak küme düşme hattı ile arayı açtı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Güray Vural kaydetti. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 38'e yükseltirken, ev sahibi Denizlispor 32 puanda kaldı.
DENİZLİSPOR İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ!
Ev sahibi Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olduğu maçı kaleye isabetli şut atamadan tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Denizlispor oyuncularından Hugo Rodallega şutunu çekti ancak kaleyi bulamadı.
25. dakikada Gaziantep FK oyuncularından Alexandru Maxim asist yaparak, orta saha oyuncusu Güray Vural ceza sahasının dışarısından vurduğu şut ile topu ağlarla buluşturdu. 0-1
37. dakikada Gaziantep FK atağa geçti ve Alexandru Maxim şut çekti ancak top Denizlispor savunmasında kaldı.
38. dakikada Recep Niyaz'in ceza yayı gerisinden sert şutunda top üst direkten döndü.
24'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Kenan'la sol kanattan gelişen atakta Maxim ortaladı, Morais topun üzerinden atladı, Güray ceza sahasının dışından gelişine müthiş bir şutla takımını öne geçirdi: 0-1.
38'inci dakikada Denizlispor gole yaklaştı. Recep'in ceza alanı dışından sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.
İlk yarı bu skorla bitti.
75'inci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında sağ kanattan hareketlenen Kenan'ın ortasında Kayode'nin şutu yan direkten döndü, aynı futbolcunun tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Oğuz ayak koyup kornere yolladı.
85'inci dakikada Gaziantepli Kenan'ın sol çaprazdan şutu yandan auta çıktı.
Başka gol olmayınca müsabaka, konuk takımın galibiyetiyle sonuçlandı.
- 03.07.2020
- Güncelleme: 03.07.2020 23:15
- Pınar Karşıyaka Amath M'Baye ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- Arsenal genç yıldız adayı Gabriel Martinelli ile nikah tazeledi
- Halil Altıntop'a Bayern Münih'te görev!
- Derbi öncesi Trabzonspor'da flaş gelişme! Sakat isimlerden müjde
- Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması! "Ciddi görüşmelerimiz oldu"
- Pandemi sonrası Süper Lig'de dikkat çeken tablo! Zirvede sürpriz ekip
- Vedat Muriqi'nin menajeri transfer tekliflerini açıkladı!
- İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Göztepe maçı 11'i
- Resmi siteden açıklandı! Falcao ve Marcao...
- Son dakika transfer haberleri: Galatasaray dağılıyor! Onyekuru'nun ardından bir yıldız daha...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yukatel Denizlispor 0-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.