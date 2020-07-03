Yukatel Denizlispor 0-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Denizlispor Gaziantep FK Denizlispor'u tek golle geçti!

0-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Yukatel Denizlispor 0-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

'in 30. haftasının açılış karşılaşmasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Deplasman ekibi Güray Vural'ın 24. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

'de haftanın açılış mücadelesinde sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Kırmızı-siyahlılar kritik mücadeleyi 1-0 kazanarak küme düşme hattı ile arayı açtı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Güray Vural kaydetti. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 38'e yükseltirken, ev sahibi Denizlispor 32 puanda kaldı.

DENİZLİSPOR İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ!
Ev sahibi Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olduğu maçı kaleye isabetli şut atamadan tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Denizlispor oyuncularından Hugo Rodallega şutunu çekti ancak kaleyi bulamadı.

25. dakikada Gaziantep FK oyuncularından Alexandru Maxim asist yaparak, orta saha oyuncusu Güray Vural ceza sahasının dışarısından vurduğu şut ile topu ağlarla buluşturdu. 0-1

37. dakikada Gaziantep FK atağa geçti ve Alexandru Maxim şut çekti ancak top Denizlispor savunmasında kaldı.

38. dakikada 'in ceza yayı gerisinden sert şutunda top üst direkten döndü.

24'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Kenan'la sol kanattan gelişen atakta Maxim ortaladı, Morais topun üzerinden atladı, Güray ceza sahasının dışından gelişine müthiş bir şutla takımını öne geçirdi: 0-1.

38'inci dakikada Denizlispor gole yaklaştı. Recep'in ceza alanı dışından sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

İlk yarı bu skorla bitti.

75'inci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında sağ kanattan hareketlenen Kenan'ın ortasında Kayode'nin şutu yan direkten döndü, aynı futbolcunun tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Oğuz ayak koyup kornere yolladı.

85'inci dakikada Gaziantepli Kenan'ın sol çaprazdan şutu yandan auta çıktı.

Başka gol olmayınca müsabaka, konuk takımın galibiyetiyle sonuçlandı.

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 23:15
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