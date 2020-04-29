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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Horoz’da yoğun mesai

Horoz’da yoğun mesai

Haftalar sonra sahaya inen Denizlispor'da Teknik Uygun, çok sıkı bir program hazırladıklarını söyledi.

Haftalar sonra sahaya inen Denizlispor'da Teknik Uygun, çok sıkı bir program hazırladıklarını söyledi. Sosyal mesafe kuralına uyarak gruplar halinde çalıştıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Bu süreçte bütün önlemleri aldık. Çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Çok yoğun bir program oyuncularımızı bekliyor. Çünkü evde çalışmakla sahada çalışmak arasında dağlar kadar fark var. Fiziksel gücümüzü toparlayabilmek adına fazla efor sarf edeceğiz. Belki yorulacağız ama toparlanacağız" dedi. , futbolcuların ve teknik ekibin sürekli sağlık taramasından geçtiğini ve sorunları olmadığını belirtti.

  1. 29.4.2020
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