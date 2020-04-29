Horoz’da yoğun mesai
Haftalar sonra sahaya inen Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, çok sıkı bir program hazırladıklarını söyledi.
Haftalar sonra sahaya inen Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, çok sıkı bir program hazırladıklarını söyledi. Sosyal mesafe kuralına uyarak gruplar halinde çalıştıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Bu süreçte bütün önlemleri aldık. Çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Çok yoğun bir program oyuncularımızı bekliyor. Çünkü evde çalışmakla sahada çalışmak arasında dağlar kadar fark var. Fiziksel gücümüzü toparlayabilmek adına fazla efor sarf edeceğiz. Belki yorulacağız ama toparlanacağız" dedi. Bülent Uygun, futbolcuların ve teknik ekibin sürekli sağlık taramasından geçtiğini ve sorunları olmadığını belirtti.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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