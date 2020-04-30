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30 Nisan 2020, Perşembe
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Horoz'dan para dopingi

Horoz'dan para dopingi

Başkanı , futbolculara geçen hafta 1.5, bu hafta 1 milyon TL ödediklerini açıkladı.

Başkanı , maçların ertelenmesinin kulübün bütçesini olumsuz etkilemesine rağmen futbolculara ödeme yapıldığını bildirdi. Başkan Çetin, "Yönetim olarak bu zor günleri en az kayıpla atlatmak için gece gündüz çalışıyoruz. Futbolcularımıza 2 haftada toplam 2.5 milyon lira ödeme yaptık. Gelecek hafta da 2.5 milyon lira ödeme yapmayı planlıyoruz. Kulüp çalışanlarımızın maaşlarını da gecikmeden ödemeye başladık. Bu kulübü hem sportif hem de mali açıdan layık olduğu yere getirmek için fedakarca çalışıyoruz. Denizlispor'da kimsenin alacağı kalmaz" dedi.
  1. 30.4.2020
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