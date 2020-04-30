Osman Çakmak Denizlispor’la antrenmanlara çıkıyor
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, antrenörlük adına kendisini geliştirmek için Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile idmanlara çıkmaya başladı.
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, antrenörlük için kendisini geliştirmek adına Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'la antrenmanlara katılmaya başladı.
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Çakmak'ın Ampute Milli Futbol Takımı'nda elde ettiği başarılarla Türkiye'yi gururlandırdığını belirtti. Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayan Çakmak'ın hırsıyla herkese örnek olduğunu kaydeden Uygun, "Osman Çakmak ile Denizlispor'da hem antrenman bilimi üzerine hem de kendi kişisel gelişimi üzerine beraber çalışmalar yapıyoruz. Kendisi inşallah bundan sonraki süreçte milli takımdaki başarısını daha da ileriye götürerek ülkemizi gururlandırır. Onunla birlikte olmaktan ve Denizlispor camiası olarak hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.
Süper Lig'e verilen arada topbaşı yapan Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor. Bülent Uygun yönetimindeki antrenmana, ülkesinde olan Barrow katılmadı.
- 30.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Osman Çakmak Denizlispor’la antrenmanlara çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.