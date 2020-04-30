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30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Denizlispor Osman Çakmak Denizlispor’la antrenmanlara çıkıyor

Denizlispor’la antrenmanlara çıkıyor

Osman Çakmak Denizlispor’la antrenmanlara çıkıyor

Teknik Direktörü , antrenörlük adına kendisini geliştirmek için ekiplerinden ile idmanlara çıkmaya başladı.

Türkiye Teknik Direktörü , antrenörlük için kendisini geliştirmek adına ekibi 'la antrenmanlara katılmaya başladı.

Denizlispor Teknik Direktörü , Çakmak'ın Ampute Milli Futbol Takımı'nda elde ettiği başarılarla Türkiye'yi gururlandırdığını belirtti. Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayan Çakmak'ın hırsıyla herkese örnek olduğunu kaydeden Uygun, "Osman Çakmak ile Denizlispor'da hem antrenman bilimi üzerine hem de kendi kişisel gelişimi üzerine beraber çalışmalar yapıyoruz. Kendisi inşallah bundan sonraki süreçte milli takımdaki başarısını daha da ileriye götürerek ülkemizi gururlandırır. Onunla birlikte olmaktan ve Denizlispor camiası olarak hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Süper Lig'e verilen arada topbaşı yapan Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor. Bülent Uygun yönetimindeki antrenmana, ülkesinde olan Barrow katılmadı.

Bülent Uygun'dan canlı yayında sürpriz!

  1. 30.04.2020
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