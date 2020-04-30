Bülent Uygun, canlı yayında eşine şiir okudu!
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası gruplar halinde saha çalışmalarına başladı. İlk antrenmanını yapan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun A Spor'a değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayında eşine sürpriz yapan tecrübeli çalıştırıcı yazdığı şiiri okudu.
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