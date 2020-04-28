Denizlisporlu oyunculara corona virüsü testi! - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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Denizlisporlu oyunculara corona virüsü testi!

Denizlisporlu oyunculara corona virüsü testi!

ekiplerinden Denizlispor, corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından çalışmalara bugün başladı. Yeşil-siyahlı ekip de antrenman öncesi oyunculara test yapıldı.

Denizlispor, Covid-19 salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından bugün yeniden antrenmanlara başladı. Horozlar antrenman öncesi hijyen uyarılarını dikkate alırken, futbolcuların kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Yeşil-siyahlı ekipte futbolcular, teknik heyet ve kulüp personelleri antrenman öncesi özel bir hastanede yeni tip corona virüsü (Covid-19) testine tabi tutuldu.

  1. 28.04.2020
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