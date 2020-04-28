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28 Nisan 2020, Salı
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Denizli sahada Barrow yine yok

Denizli sahada Barrow yine yok

, dün 4'erli gruplarla ilk idmanını gerçekleştirirken, kontratını fesheden kaleci Stachowiak ile ülkesi Gambiya'ya izinsiz giden Barrow idmanda yer almadı.

, dün 4'erli gruplarla ilk idmanını gerçekleştirirken, kontratını fesheden kaleci Stackhowiak ile ülkesi Gambiya'ya izinsiz giden Barrow idmanda yer almadı. Bülent Uygun, "Sosyal mesafe kuralına uyarak sahaya indik. Umarım en kısa sürede hayat normale döner" dedi.
  1. 28.4.2020
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