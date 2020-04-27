Denizlispor corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası ilk idmanına çıktı! - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Denizlispor corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası ilk idmanına çıktı!

Denizlispor corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası ilk idmanına çıktı!

Corona virüsü nedeniyle 'e ara verilmesinin ardından yeniden idmanlara başlayan 'da, sakat oyuncuların takıma dönmesi yüzleri güldürdü.

Corona virüsü salgını kapsamında tüm maçlara ara verilmesinin ardından ekiplerinden 4'erli gruplarla ilk idmanını gerçekleştirirken, sakatlıklarını atlatan 7 futbolcu takıma döndü, sözleşmesini fesheden kaleci Stackhowiak ile ülkesi Gambiya'ya izinsiz giden Barrow antrenmanda yer almadı.

Tamamen iyileşen Tolgahan, Recep, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey ilk antrenmanda takımla çalıştı. Oyuncuların ciddi sakatlıklardan dönüp iyileşmesi teknik ekibi sevindirirken, gidenler ise can sıktı. Salgın nedeniyle ülkesine izinsiz olarak giden Barrow'a ağır para cezası verileceği ifade edildi. Bu sezon 2 gol ve 2 asistle oynayan Barrow'un kente dönse dahi kadroya alınmayacağı bildirildi.

Ege temsilcisinde, son olarak takımın en istikrarlı ismi olan kaleci 'ın alacaklarını gerekçe gösterip sözleşmesini feshetmişti. Bu sezon 3 penaltı kurtarıp dikkatleri üzerine çeken Polonyalı eldivenin takımdan ayrılışı taraftarları üzdü. Teknik direktör , kalan futbolcularla sezonu en iyi şekilde tamamlayacaklarını dile getirdi. Uygun, "Sosyal mesafe kuralına uyarak sahaya indik. Umarım en kısa sürede hayat normale döner" dedi.

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  1. 27.04.2020
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