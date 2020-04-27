Denizlispor corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası ilk idmanına çıktı!
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından yeniden idmanlara başlayan Yukatel Denizlispor'da, sakat oyuncuların takıma dönmesi yüzleri güldürdü.
Corona virüsü salgını kapsamında tüm maçlara ara verilmesinin ardından Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 4'erli gruplarla ilk idmanını gerçekleştirirken, sakatlıklarını atlatan 7 futbolcu takıma döndü, sözleşmesini fesheden kaleci Stackhowiak ile ülkesi Gambiya'ya izinsiz giden Barrow antrenmanda yer almadı.
Tamamen iyileşen Tolgahan, Recep, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey ilk antrenmanda takımla çalıştı. Oyuncuların ciddi sakatlıklardan dönüp iyileşmesi teknik ekibi sevindirirken, gidenler ise can sıktı. Salgın nedeniyle ülkesine izinsiz olarak giden Barrow'a ağır para cezası verileceği ifade edildi. Bu sezon 2 gol ve 2 asistle oynayan Barrow'un kente dönse dahi kadroya alınmayacağı bildirildi.
Ege temsilcisinde, son olarak takımın en istikrarlı ismi olan kaleci Adam Stackhowiak'ın alacaklarını gerekçe gösterip sözleşmesini feshetmişti. Bu sezon 3 penaltı kurtarıp dikkatleri üzerine çeken Polonyalı eldivenin takımdan ayrılışı taraftarları üzdü. Teknik direktör Bülent Uygun, kalan futbolcularla sezonu en iyi şekilde tamamlayacaklarını dile getirdi. Uygun, "Sosyal mesafe kuralına uyarak sahaya indik. Umarım en kısa sürede hayat normale döner" dedi.
- 27.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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