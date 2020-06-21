Hakemin hali yoktu!

Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimizi kutlarım. Beşiktaş belki de bu sezon en güzel gollerini attı. Sağ olsun Mete Kalkavan da bütün takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Pozisyonları uzaktan izledi, koşacak hali yoktu" ifadelerini kullandı.