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21 Haziran 2020, Pazar
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Hakemin hali yoktu!

Hakemin hali yoktu!

Denizlispor  , 'ı tebrik edip maçın hakemine yüklendi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimizi kutlarım. belki de bu sezon en güzel gollerini attı. Sağ olsun da bütün takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Pozisyonları uzaktan izledi, koşacak hali yoktu" ifadelerini kullandı.

  1. 21.6.2020
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