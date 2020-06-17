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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Denizlispor Uygun oyunu beğendi

Uygun oyunu beğendi

Uygun oyunu beğendi

'a 1-0 kaybeden Denizlispor, 3 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını vurgulayan , "Bu kadar güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden oynadık. Oyundan, mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" diye konuştu.

'a 1-0 kaybeden Denizlispor, 3 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını vurgulayan , "Bu kadar güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden oynadık. Oyundan, mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" diye konuştu.
  1. 17.6.2020
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