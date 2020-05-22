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22 Mayıs 2020, Cuma
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Denizlisporlu futbolcular 4 günlük bayram iznine çıktı

Denizlisporlu futbolcular 4 günlük bayram iznine çıktı

ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolculara, bugün yapılan idmanın ardından 4 gün bayram izni verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren takımın, bugün iki ayrı grup halinde çalıştığı belirtildi.

Sabah ve akşam olmak üzere iki grup halinde yapılan çalışmaların koşu ağırlıklı gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, "Takımımız bugün yapılan idmanların ardından çalışmalarını tamamlayarak bayram iznine ayrıldı. , futbolculara 4 gün bayram izni verdi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Bülent Uygun, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, çok çalışarak başaracaklarını kaydetti.

Bu arada yeşil-siyahlı takımın 27 Mayıs Çarşamba günü Tesislerinde toplanarak çalışmalara başlayacağı belirtildi.

  1. 22.05.2020
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