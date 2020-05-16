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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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’a süper talipler

Oğuz Yılmaz’a süper talipler

'de iyi bir sezon geçiren , birçok kulübü peşine taktı. Bu sezon yeşil-siyahlılarda 19 maça ilk 11’de çıkan Oğuz, bin 752 dakika süre aldı. Kontratı bitecek olan 27 yaşındaki tecrübeli stopere, , ve ’in talip olduğu öğrenildi.

'de iyi bir sezon geçiren , birçok kulübü peşine taktı. Bu sezon yeşil-siyahlılarda 19 maça ilk 11'de çıkan Oğuz, bin 752 dakika süre aldı. Kontratı bitecek olan 27 yaşındaki tecrübeli stopere, , ve 'in talip olduğu öğrenildi.
  1. 16.5.2020
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