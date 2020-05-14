Bülent Uygun: Kulüpler çıkmaza girer - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Denizlispor Bülent Uygun: Kulüpler çıkmaza girer

: Kulüpler çıkmaza girer

Bülent Uygun: Kulüpler çıkmaza girer

Denizlispor hocası , corona virüsü sürecinin ardından önerilerde bulundu. Uygun, corona virüsü sürecinin uzaması halinde kulüplerin çıkmaza gireceğini ifade etti.

Denizlispor hocası , corona virüsü sürecinin ardından önerilerde bulundu. Uygun, "Amatör takımlar arasında kriterlere uygun, ekonomisi düzgün, tesisleri olan takımlar direkt 3. lige alınmalıdır. Kulüplerin yüzde 80'i borç batağında. Hasılat kaybı 400 milyon. Süreç uzarsa kulüplerin o kadar çıkmaza gireceği unutulmamalı" dedi.
  1. 14.5.2020
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