Kaleye gençlik aşısı

Adam Stackhowiak'ın ayrıldığı Denizli'de, altyapıdaki file bekçileri Ali Eren Yalçın ve Abdülkadir Sünger A takıma yükseldi. Genç kaleciler takımla birlikte çalışmalara başladı. Horoz'oa Tolgahan Acar as; Hüseyin Altıntaş ise ikinci kaleci durumuna gelmişti.