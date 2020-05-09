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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kaleye gençlik aşısı

Kaleye gençlik aşısı

 Stackhowiak'ın ayrıldığı 'de, altyapıdaki file bekçileri ve A takıma yükseldi.

Stackhowiak'ın ayrıldığı 'de, altyapıdaki file bekçileri ve A takıma yükseldi. Genç kaleciler takımla birlikte çalışmalara başladı. Horoz'oa as; Hüseyin Altıntaş ise ikinci kaleci durumuna gelmişti.

  1. 9.5.2020
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