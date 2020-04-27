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27 Nisan 2020, Pazartesi
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’tan fesih açıklaması

Stackhowiak’tan fesih açıklaması

'yle kontratını tek taraflı fesheden Polonyalı kaleci , kararının gerekçesinin maddi olmadığını belirtti.

'yle kontratını tek taraflı fesheden Polonyalı kaleci , kararının gerekçesinin maddi olmadığını belirtti. Tecrübeli eldiven, "Liglerin başlayacak olmasından dolayı bu süreçte Denizli'ye zarar vermemek adına şu anda fesih nedenlerini açıklamayı uygun görmedim. Denizlispor taraftarı bilsin ki kariyerimin en unutulmaz iki yılını Denizli'de yaşadım" ifadelerini kullandı.

  1. 27.4.2020
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