Stackhowiak’tan fesih açıklaması
Denizli'yle kontratını tek taraflı fesheden Polonyalı kaleci Stackhowiak, kararının gerekçesinin maddi olmadığını belirtti.
Denizli'yle kontratını tek taraflı fesheden Polonyalı kaleci Stackhowiak, kararının gerekçesinin maddi olmadığını belirtti. Tecrübeli eldiven, "Liglerin başlayacak olmasından dolayı bu süreçte Denizli'ye zarar vermemek adına şu anda fesih nedenlerini açıklamayı uygun görmedim. Denizlispor taraftarı bilsin ki kariyerimin en unutulmaz iki yılını Denizli'de yaşadım" ifadelerini kullandı.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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