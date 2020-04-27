Stackhowiak’tan fesih açıklaması

Denizli'yle kontratını tek taraflı fesheden Polonyalı kaleci Stackhowiak, kararının gerekçesinin maddi olmadığını belirtti. Tecrübeli eldiven, "Liglerin başlayacak olmasından dolayı bu süreçte Denizli'ye zarar vermemek adına şu anda fesih nedenlerini açıklamayı uygun görmedim. Denizlispor taraftarı bilsin ki kariyerimin en unutulmaz iki yılını Denizli'de yaşadım" ifadelerini kullandı.