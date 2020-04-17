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17 Nisan 2020, Cuma
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Onazi çim sahayı biçti

Onazi çim sahayı biçti

'de 'un , koronavirüs nedeniyle maçlara ara verilmesinin ardından boş durmuyor. Bireysel çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Onazi, Tesisleri'ne gelerek sahanın çimlerini biçti.

'de 'un , koronavirüs nedeniyle maçlara ara verilmesinin ardından boş durmuyor. Bireysel çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Onazi, Tesisleri'ne gelerek sahanın çimlerini biçti. Onazi, "Karantinada 5'inci iş günüm. sahasını hazırlıyorum. Çünkü oynamayı özlüyorum" dedi. Onazi, Horozlar'da 6 maçta forma giyip 1 asist yapmayı başardı.
  1. 17.4.2020
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