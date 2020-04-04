Denizlispor'da Stackhowiak'a tam not!
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kalecisi Adam Stackhowiak bu sezon 26 maçın tamamında 90 dakika kaleyi korudu. Polonyalı file bekçisi sezonun ilk haftalarında üst üste 3 maçta penaltı kurtararak takımın kahramanı da oldu.
İlk hafta 2-0 kazanılan Galatasaray maçında Selçuk İnan'ın penaltısını çıkaran Stackhowiak, ertesi hafta Antalyasporlu Aatıf'a gol izni vermedi. Denizlispor, Antalyaspor'u da 2-0 yendi.
Deneyimli eldiven 3. haftada ise bu kez Göztepe müsabakasında sahne aldı. Soner Aydoğdu'nun penaltısını kurtaran Stackhowiak, takımının İzmir deplasmanından 1 puanla dönmesini sağladı. Birçok maçta yaptığı kurtarışlarla yeşil-siyahlıları ipten alan 33 yaşındaki eldiven, bu sezon çalıştığı teknik direktörler Yücel İldiz, Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun'un vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.
Stackhowiak, geçen sezon da Denizlispor'da 1. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.
- 04.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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