Yukatel Denizlisporlu Barrow izinsiz yurt dışına gitti
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, futbolcuları Modou Barrow'un yaklaşık 10 gün önce kulüpten izinsiz yurt dışına gittiğini söyledi.
Çetin, 27 yaşındaki Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow ile bir süredir iletişim kuramadıklarını ifade etti.
Son olarak futbolcunun menajerine ulaştıklarını vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:
"Kendisi bize futbolcunun ailevi sorunlarından bahsetti. Yaptığımız araştırmada Modou Barrow'un yaklaşık 10 gün önce kulüpten izinsiz yurt dışına gittiğini öğrendik. Ailevi nedenlerden dolayı gitmiş olabilir. Kendisine ulaşamıyoruz. Kimseye haber vermeden gitmiş. Barrow'un takımdan izinsiz ayrılışı ilk değil. Yönetim olarak bir karar vereceğiz. Geçerli bir mazereti var mı yok mu görüşülüyor. Barrow, hem kendi sağlığını hem de ailesinin sağlığını tehlikeye attı. Tekrar Türkiye'ye dönse bile en az 14 gün karantina süresi var, değerlendirip bakacağız."
Ali Çetin, takımın 2 Nisan Perşembe günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanması yönünde bir karar aldıklarını ancak bunu 6 Nisan'a ertelediklerini sözlerine ekledi.
- 30.03.2020
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