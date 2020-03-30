Yukatel Denizlisporlu Barrow izinsiz yurt dışına gitti - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Denizlispor Yukatel Denizlisporlu Barrow izinsiz yurt dışına gitti

Yukatel Denizlisporlu Barrow izinsiz gitti

Yukatel Denizlisporlu Barrow izinsiz yurt dışına gitti

Denizlispor Kulübü Başkanı , futbolcuları 'un yaklaşık 10 gün önce kulüpten izinsiz gittiğini söyledi.

Çetin, 27 yaşındaki Gambiyalı kanat oyuncusu ile bir süredir iletişim kuramadıklarını ifade etti.

Son olarak futbolcunun menajerine ulaştıklarını vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"Kendisi bize futbolcunun ailevi sorunlarından bahsetti. Yaptığımız araştırmada Modou Barrow'un yaklaşık 10 gün önce kulüpten izinsiz gittiğini öğrendik. Ailevi nedenlerden dolayı gitmiş olabilir. Kendisine ulaşamıyoruz. Kimseye haber vermeden gitmiş. Barrow'un takımdan izinsiz ayrılışı ilk değil. Yönetim olarak bir karar vereceğiz. Geçerli bir mazereti var mı yok mu görüşülüyor. Barrow, hem kendi sağlığını hem de ailesinin sağlığını tehlikeye attı. Tekrar 'ye dönse bile en az 14 gün karantina süresi var, değerlendirip bakacağız."

, takımın 2 Nisan Perşembe günü Tesisleri'nde toplanması yönünde bir karar aldıklarını ancak bunu 6 Nisan'a ertelediklerini sözlerine ekledi.

  1. 30.03.2020
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