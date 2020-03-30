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30 Mart 2020, Pazartesi
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startı yine erteledi

Denizli startı yine erteledi

Denizlispor, antrenmanlara başlama tarihini bir kez daha erteledi. Daha önce 'ta toplanmayı planlayan yeşil-siyahlılar, corona virüsünün spor camiasına da sıçramasının ardından çalışma tarihini bugüne ertelemişti. Ancak yönetim yaptığı toplantıda antrenmanların bu defa 2 Nisan'a alındığını açıkladı.

Denizlispor, antrenmanlara başlama tarihini bir kez daha erteledi. Daha önce 'ta toplanmayı planlayan yeşil-siyahlılar, corona virüsünün spor camiasına da sıçramasının ardından çalışma tarihini bugüne ertelemişti. Ancak yönetim yaptığı toplantıda antrenmanların bu defa 2 Nisan'a alındığını açıkladı. Teknik direktör ise oyuncuların evlerinde güvenli bir şekilde egzersizlerini sürdürdüğünü bildirdi.

  1. 30.3.2020
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