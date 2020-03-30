Denizli startı yine erteledi

Denizlispor, antrenmanlara başlama tarihini bir kez daha erteledi. Daha önce 26 Mart'ta toplanmayı planlayan yeşil-siyahlılar, corona virüsünün spor camiasına da sıçramasının ardından çalışma tarihini bugüne ertelemişti. Ancak yönetim yaptığı toplantıda antrenmanların bu defa 2 Nisan'a alındığını açıkladı. Teknik direktör Bülent Uygun ise oyuncuların evlerinde güvenli bir şekilde egzersizlerini sürdürdüğünü bildirdi.