Denizlispor'dan 'hakem' açıklaması - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizlispor'dan 'hakem' açıklaması

Denizlispor'dan 'hakem' açıklaması

Denizlispor'dan 'hakem' açıklaması

Süper Lig ekiplerinden 'da yönetim kurulu 1-1 sona eren maçının ardından hakemlerle ilgili açıklama yayınladı.

ekiplerinden 'da yönetim kurulu 1-1 sona eren maçının ardından hakemlerle ilgili açıklama yayınladı.
Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yukatel Denizlispor Kulübü hem saha içi hem de saha dışındaki duruşuyla Türk futbolunun örnek kulüplerinden biridir. Uzun yıllar sonra büyük emekler ve uğraşlar sonucu çıktığı Süper Lig'deki ilk yılında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen duruşundan taviz vermeden yoluna devam eden kulübümüz, maalesef bazı maçlarda hak gaspına uğramış, işin kötü tarafı uğramaya da devam etmektedir. Sahada adil olmak zorunda olan hakemlerin, maçlarımızda verdikleri ve vermedikleri kararlar sebebiyle maddi-manevi haklarımızın gasp edildiğini görmezden gelmemiz beklenemez. Evimizdeki Göztepe maçında maalesef yine hakem kararları ile karşılaşmamızın tesadüf olmadığı aşikardır. Hem lig hem de kupa maçlarında verilen kararların aleyhimize olması canımızı acıtmaktadır. Kendi yağıyla kavrulmaya çalışan Yukatel Denizlispor'un maddi ve manevi zarara uğramasının kimseye bir fayda sağlamayacağını herkesin bilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yukatel Denizlispor'un adil yönetim ve atama dışında hiçbir beklentisinin olmadığını bir kez daha yineliyor, hakkını sonuna kadar korumaya devam edeceğini tüm kesimlerin bilmesini istiyoruz. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.

  1. 05.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor'dan 'hakem' açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN