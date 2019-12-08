MAÇ SONUCU Denizlispor 1-1 Medipol Başakşehir
Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, Denizli Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü Barrow'dan gelirken, deplasman ekibinin golünü Visca kaydetti.
Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, Denizlispor'u konuk etti.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
54. dakikada turuncu-lacivertli ekip, Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Golden hemen 6 dakika sonra yeşil-siyahlı ekip Barrow ile skoru eşitledi.
Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan beraberlikle ayrıldı.
- 08.12.2019
- Güncelleme: 08.12.2019 18:28
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
MAÇ SONUCU Denizlispor 1-1 Medipol Başakşehir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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