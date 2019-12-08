MAÇ SONUCU Denizlispor 1-1 Medipol Başakşehir - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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MAÇ SONUCU Denizlispor 1-1 Medipol

MAÇ SONUCU Denizlispor 1-1 Medipol Başakşehir

'in 14. haftasında Medipol , Denizli Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü Barrow'dan gelirken, deplasman ekibinin golünü Visca kaydetti.

'in 14. haftasında Medipol , Denizlispor'u konuk etti.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

54. dakikada turuncu-lacivertli ekip, Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Golden hemen 6 dakika sonra yeşil-siyahlı ekip Barrow ile skoru eşitledi.

Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan beraberlikle ayrıldı.

  1. 08.12.2019
  2. Güncelleme: 08.12.2019 18:28
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