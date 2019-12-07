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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Şifo’dan ’e gözdağı

Şifo’dan Başakşehir’e gözdağı

Lig ve kupa dahil üst üste 3 galibiyet alan Denizlispor, sezonun flaş ekiplerinden 'e de bilendi. , "Kendi seyircimizin önünde kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız" diye iddialı konuştu.

Lig ve kupa dahil üst üste 3 galibiyet alan Denizlispor, sezonun flaş ekiplerinden 'e de bilendi. , "Kendi seyircimizin önünde kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız" diye iddialı konuştu.
  1. 7.12.2019
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