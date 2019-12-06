Denizlispor Başakşehir hazırlıklarına başladı
Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün deplasmanda 5-3 kazandığı Altınordu karşılaşmasının ardından Başakşehir maçı hazırlıklarına hemen başladı.
Başakşehir maçında cezalı durumda olan sol kanat oyuncusu Zakarya Bergdich ile tedavisi devam eden Sapunaru forma giyemeyecek. Takımdan ayrı olarak çalışan Kibong Mbamba'nın forma giyip giyemeyeceği ise maç günü belli olacak.
- 06.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
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paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Denizlispor Başakşehir hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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