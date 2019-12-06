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06 Aralık 2019, Cuma
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Denizlispor hazırlıklarına başladı

Denizlispor Başakşehir hazırlıklarına başladı

Denizlispor, 'nda dün deplasmanda 5-3 kazandığı Altınordu karşılaşmasının ardından maçı hazırlıklarına hemen başladı.

Denizlispor, 'de hafta sonu oynayacağı oynayacağı maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmanda sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden oyuncular Sapunaru ve dışında tüm futbolcular katıldı. Koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenmanda, Altınordu maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı çalışmayla idmanı tamamladı.

Başakşehir maçında cezalı durumda olan sol kanat oyuncusu Zakarya Bergdich ile tedavisi devam eden Sapunaru forma giyemeyecek. Takımdan ayrı olarak çalışan Kibong Mbamba'nın forma giyip giyemeyeceği ise maç günü belli olacak.

  1. 06.12.2019
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