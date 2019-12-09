Denizlispor direğe takıldı!
Horoz, Başakşehir’i elinden kaçırdı. Ege ekibine beraberliği getiren Barrow’un şutu, 90+5’te direkten döndü, maç 1-1 bitti.
Denizli'de ligin iki formda takımını karşı karşıya getiren maç, müthiş bir çekişmeye sahne oldu. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, Visca 54'te Başakşehir'i öne geçirdi. Horoz, beraberlik için fazla beklemedi. Barrow, 60'ta Mert'i sol çaprazdan avladı. Ege ekibi 90+5'te galibiyeti kaçırdı. Barrow'un Mert'in yanından plasesi direkten döndü ve müthiş maç 1-1 bitti. Denizlispor üst üste 2 galibiyetin ardından 1 puana razı oldu. Art arda 3 galibiyetle Denizli'ye gelen Başakşehir ise 1 puanla yetinirken, yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti.
BU OYUNA DEVAM
Denizli hocası Mehmet Özdilek, takımının oyunundan memnun kaldı. Özdilek, "Finalde top günün en iyi oyuncusuna geldi ama olmadı. Böyle oynamaya devam edeceğiz" dedi.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM
Barrow, direkten dönen vuruşuyla ilgili olarak, "Hayal kırıklığı yaşadım. 1 puan için hem üzgün hem de mutluyum" ifadelerini kullandı.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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