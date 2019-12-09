Denizlispor direğe takıldı! - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizlispor direğe takıldı!

Denizlispor direğe takıldı!

Denizlispor direğe takıldı!

Horoz, ’i elinden kaçırdı. Ege ekibine beraberliği getiren ’un şutu, 90+5’te direkten döndü, maç bitti.

'de ligin iki formda takımını karşı karşıya getiren maç, müthiş bir çekişmeye sahne oldu. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, Visca 54'te 'i öne geçirdi. Horoz, beraberlik için fazla beklemedi. , 60'ta Mert'i sol çaprazdan avladı. Ege ekibi 90+5'te galibiyeti kaçırdı. Barrow'un Mert'in yanından plasesi direkten döndü ve müthiş maç bitti. Denizlispor üst üste 2 galibiyetin ardından 1 puana razı oldu. Art arda 3 galibiyetle Denizli'ye gelen Başakşehir ise 1 puanla yetinirken, yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti.

BU OYUNA DEVAM

Denizli hocası , takımının oyunundan memnun kaldı. Özdilek, "Finalde top günün en iyi oyuncusuna geldi ama olmadı. Böyle oynamaya devam edeceğiz" dedi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM

Barrow, direkten dönen vuruşuyla ilgili olarak, "Hayal kırıklığı yaşadım. 1 puan için hem üzgün hem de mutluyum" ifadelerini kullandı.

  1. 9.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor direğe takıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN