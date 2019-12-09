Denizlispor direğe takıldı!

Denizli'de ligin iki formda takımını karşı karşıya getiren maç, müthiş bir çekişmeye sahne oldu. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, Visca 54'te Başakşehir'i öne geçirdi. Horoz, beraberlik için fazla beklemedi. Barrow, 60'ta Mert'i sol çaprazdan avladı. Ege ekibi 90+5'te galibiyeti kaçırdı. Barrow'un Mert'in yanından plasesi direkten döndü ve müthiş maç 1-1 bitti. Denizlispor üst üste 2 galibiyetin ardından 1 puana razı oldu. Art arda 3 galibiyetle Denizli'ye gelen Başakşehir ise 1 puanla yetinirken, yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti.

BU OYUNA DEVAM

Denizli hocası Mehmet Özdilek, takımının oyunundan memnun kaldı. Özdilek, "Finalde top günün en iyi oyuncusuna geldi ama olmadı. Böyle oynamaya devam edeceğiz" dedi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM

Barrow, direkten dönen vuruşuyla ilgili olarak, "Hayal kırıklığı yaşadım. 1 puan için hem üzgün hem de mutluyum" ifadelerini kullandı.