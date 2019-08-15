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15 Ağustos 2019, Perşembe
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'Şahan'e Horoz

'Şahan'e Horoz

Denizlispor, ’dan ayrılan ’la imza aşamasına geldi. Olcay Şahan, 'de çıktığı 206 maçta 41 gol, 42 asist ile oynadı.

Denizlispor, transferde dur durak bilmiyor. Horoz, 13. imzasını attırmaya hazırlanıyor. Ege ekibi, 'dan ayrılan 32 yaşındaki sağ kanat 'la 1 yıllığına el sıkıştı. Yeşil-siyahlı kurmaylar, Olcay ve menajeriyle son detayları görüşecek. Almanya'da yetişen gurbetçi oyuncu, Türkiye kariyerine 2012'de Beşiktaş'la başladı. Siyah-beyazlılarda 180 maçta 35 gol, 34 asistle oynayan ve 2 kez lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli yıldız, 2017'de Trabzon'un yolunu tuttu. Fırtına'da geçen sezon oynadığı 21 maçta, 2 gol, 5 asist yaptı.
  1. 15.8.2019
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