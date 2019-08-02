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02 Ağustos 2019, Cuma
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Horoz’da şoku!

Horoz’da Sako şoku!

, İngiliz ekibi C.Palace'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı 'nun transferinden vazgeçti. Yeşil-siyahlılar, mali konularda uzlaşamadıkları için transferin gerçekleşmediğini duyurdu.

Denizlispor, İngiliz ekibi C.Palace'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı 'nun transferinden vazgeçti. Yeşil-siyahlılar, mali konularda uzlaşamadıkları için transferin gerçekleşmediğini duyurdu. Öte yandan Malili futbolcunun sağlık testinde sol ayak bileğinde parçalı kırığa bağlı platinler tespit edildiği için transferin gerçekleşmediği iddia edildi.
  1. 2.8.2019
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