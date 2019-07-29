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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Sako 'de

Sako Denizli'de

Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor, son olarak forması giyen ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki sol kanat ’yu transfer etti

Denizlispor, son olarak Premier Lig takımlarından 'de forma giyen 31 yaşındaki Malili oyuncu 'yu transfer ettiğini açıkladı. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig için kadrosunu güçlendirmeye devem ediyor. Yeşil-siyahlı ekip, son olarak Crystal Palace'de forma giyen 31 yaşındaki Malili sol kanat oyuncusu Bakary Sako'yu 1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı

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Bu transferi sosyal medya hesabından duyuran Denizlispor, "Hoş geldin Bakary Sako" notunu düştü. Başkan Ali Çetin de yaptığı açıklamada Sako için bonservis ücreti ödemeyeceklerini belirtti. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çetin, "Orta saha ve kanatlarda eksiğimiz var. O bölgelere transfer yapacağız. Bunlar yurt dışından isimler olacak. Onlarla birlikte hemen hemen bitirmiş olacağız" dedi.

  1. 29.7.2019
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