Horoz'da gündem Narvaez
Malili Sako’da imza için geri sayıma geçen Yukatel Denizlispor, Betis’in Kolombiyalı kanat oyuncusunu Juanjo Narvaez'i listeye ekledi. Real Madrid'in altyapısında top koşturan ve sözleşmesi 2021'de sona erecek 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
SCHWECHLEN'DE SON TURLAR
Savunma için de arayışlarına devam eden Denizlispor, BB Erzurum'lu Leo Schwechlen'le görüşmelerini sıklaştırdı. 1 yıllık kontratı bulunan 30 yaşındaki Fransız sol bek geçen sezon 34 maçta 1 golle oynadı.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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