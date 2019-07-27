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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Horoz'da gündem Narvaez

Horoz'da gündem Narvaez

Malili Sako’da imza için geri sayıma geçen Yukatel Denizlispor, Betis’in Kolombiyalı kanat oyuncusunu 'i listeye ekledi. 'in altyapısında top koşturan ve sözleşmesi 2021'de sona erecek 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

Transferin hızlı ekibi Denizlispor, yeni bir ismi gündemine aldı. Son olarak 'tan ayrılan Malili Bakary Sako'yla el sıkışan yeşil- siyahlıların, hücum hattı için listesine 'in Kolombiyalı sol kanatı 'i eklediği öğrenildi. Daha önce 'in altyapısında top koşturan ve sözleşmesi 2021'de sona erecek 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

SCHWECHLEN'DE SON TURLAR
Savunma için de arayışlarına devam eden Denizlispor, BB 'lu Leo Schwechlen'le görüşmelerini sıklaştırdı. 1 yıllık kontratı bulunan 30 yaşındaki Fransız sol bek geçen sezon 34 maçta 1 golle oynadı.
  1. 27.7.2019
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