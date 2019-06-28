Denizlispor Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'e teklif bekliyor
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da dış transfer çalışmaları hızla sürerken, sözleşmesi devam eden mevcut futbolculardan golcüler Mehmet Akyüz ile Burak Çalık'la yolların ayrılabileceği ifade edildi.
Trabzonspor'dan santrfor Rodallega transferini bitiren, elinde Kehinde gibi bir forveti daha olan Denizlispor'un Mehmet ve Burak'ı elde çıkarabileceği vurgulandı. Alacakları için sezon sonunda Türkiye Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çekip yönetimden tepki alan Mehmet Akyüz'ü 1'inci Lig'e düşen Bursaspor'un ısrarla istediği öğrenildi.
Yeşil-siyahlıların 2020 yılına kadar mukavelesi süren 33 yaşındaki futbolcuyu makul bir fiyata Bursaspor'a satabileceği öğrenildi. Ege ekibiyle yine 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak Çalık için de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un devreye girdi dile getirildi. Bursaspor gibi bu sezon Süper Lig'e veda eden Erzurumspor'un iyi bir teklifle Denizlispor yönetiminin kapısını çaldığı iddia edildi. Rodallega dışında bir hücum oyuncusu daha almayı planlayan kurmaylar, daha önce kadroda tutulması planlanan ikiliyi göndermeye sıcak bakıyor. Mehmet Akyüz geçen sezon 34 lig maçında 15 gol atarak elde edilen şampiyonlukta büyük rol oynadı. Burak Çalık da 32 maçta 9 gol atarak takıma önemli skor katkısı sundu.
- 28.06.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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