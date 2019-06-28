Denizlispor Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'e teklif bekliyor - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Denizlispor ve 'e teklif bekliyor

Denizlispor Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'e teklif bekliyor

Spor Toto 'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da dış transfer çalışmaları hızla sürerken, sözleşmesi devam eden mevcut futbolculardan golcüler ile 'la yolların ayrılabileceği ifade edildi.

Trabzonspor'dan santrfor Rodallega transferini bitiren, elinde Kehinde gibi bir forveti daha olan Denizlispor'un Mehmet ve Burak'ı elde çıkarabileceği vurgulandı. Alacakları için sezon sonunda aracılığı ile kulübe ihtarname çekip yönetimden tepki alan 'ü 1'inci Lig'e düşen Bursaspor'un ısrarla istediği öğrenildi.

Yeşil-siyahlıların 2020 yılına kadar mukavelesi süren 33 yaşındaki futbolcuyu makul bir fiyata Bursaspor'a satabileceği öğrenildi. Ege ekibiyle yine 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan için de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un devreye girdi dile getirildi. Bursaspor gibi bu sezon 'e veda eden Erzurumspor'un iyi bir teklifle Denizlispor yönetiminin kapısını çaldığı iddia edildi. Rodallega dışında bir hücum oyuncusu daha almayı planlayan kurmaylar, daha önce kadroda tutulması planlanan ikiliyi göndermeye sıcak bakıyor. Mehmet Akyüz geçen sezon 34 lig maçında 15 gol atarak elde edilen şampiyonlukta büyük rol oynadı. Burak Çalık da 32 maçta 9 gol atarak takıma önemli skor katkısı sundu.

  1. 28.06.2019
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