Horoz’a Gökhan Töre
Yeşil-siyahlılar, Gökhan Töre’yle pazarlık masasına oturdu. 27 yaşındaki kanat oyuncusu 1.4 milyon Euro talep etti. Ege ekibinin ise 850 bin Euro önerdiği öğrenildi.
AYTAÇ KARA'YA MARKAJ
Kara Kartal'da geçen sezon sadece 8 maçta oynayan Gökhan Töre, ikinci devrede ise kadro dışı kaldı. Transfer listesinde Erzurumspor'dan Egemen Korkmaz, Antalya'dan Yekta Kurtuluş, Akhisarspor'dan Manu ve Galatasaray'dan Muğdat Çelik bulunan Denizlispor'da özellikle Bursaspor'dan Aytaç Kara konusunda somut adımların atılması bekleniyor. Galatasaray'ın da ilgilendiği 26 yaşındaki orta sahaya yeşilsiyahlı kurmayların yakın markaj uyguladığı bildirildi.
Eski formundan oldukça uzak olan Gökhan Töre'ye Süper Lig ve Avrupa'dan da teklif olduğu öğrenildi. Özellikle Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Gökhan Töre'nin en kısa zamanda kararını vereceği öğrenildi.
- 27.6.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Horoz’a Gökhan Töre haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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