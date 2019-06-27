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27 Haziran 2019, Perşembe
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Horoz’a

Horoz’a Gökhan Töre

Yeşil-siyahlılar, ’yle pazarlık masasına oturdu. 27 yaşındaki kanat oyuncusu 1.4 milyon Euro talep etti. Ege ekibinin ise 850 bin Euro önerdiği öğrenildi.

Denizlispor, listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bu isimlerden birisi de ... Yeşil-siyahlı yöneticiler, 'tan ayrılan 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla pazarlık masasına oturdu. Töre, 1 milyon 400 bin euro talep etti. Horoz'un ise 850 bin euro önerdiği öğrenildi. İki tarafın da aradaki fark için uzlaşmaya yakın olduğu bildirildi. 26 kez milli formayı giyen tecrübeli futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son dönemde Beşiktaş'ta şans bulamadı

AYTAÇ KARA'YA MARKAJ
'da geçen sezon sadece 8 maçta oynayan Gökhan Töre, ikinci devrede ise kadro dışı kaldı. listesinde Erzurumspor'dan , 'dan , Akhisarspor'dan Manu ve 'dan Muğdat Çelik bulunan Denizlispor'da özellikle 'dan konusunda somut adımların atılması bekleniyor. Galatasaray'ın da ilgilendiği 26 yaşındaki orta sahaya yeşilsiyahlı kurmayların yakın markaj uyguladığı bildirildi.

Eski formundan oldukça uzak olan Gökhan Töre'ye ve Avrupa'dan da teklif olduğu öğrenildi. Özellikle döneminde Beşiktaş'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Gökhan Töre'nin en kısa zamanda kararını vereceği öğrenildi.
  1. 27.6.2019
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