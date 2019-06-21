Denizli’de çifte bomba
Sapunaru ve Lopes’le transferi açan Denizlispor, Erzurum’un Nijeryalı yıldızı Eduok ile Hatayspor’da 6 gol, 7 asistle parlayan Caner Bağ’la da imza aşamasına geldi
Kayseri'den sağ bek Lopes ile stoper Sapunaru'yı alan ligin yeni ekibi Denizlispor'un Erzurumspor'dan Eduok ve Hatayspor'dan Caner Hüseyin Bağ'la da el sıkıştığı öğrenildi. Horoz'un, iki oyuncuyla da birkaç gün içinde imzayı atacağı bildirildi. 25 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Eduok, devre arasında Kasımpaşa'dan Dadaş'a transfer olmuştu. Kontratı 2020'de bitecek genç futbolcu, sezonu 38 maçta 10 gol, 6 asistle tamamladı. Hatayspor'un yıldız ismi Caner'in kontratı ise gelecek hafta bitiyor. 28 yaşındaki orta saha, 42 maçta 6 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ÜCRETSİZ
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, kombinelerde genel indirim, öğrenci indirimi ve şehit aileleri ile gazilere ücretsiz kombine uygulaması yapılacağını kararlaştırdığını duyurdu. Öğrenci kombine fiyatları, E üst ve A üst bin TL, maraton 675 TL ve kale arkası 250 TL şeklinde belirlendi.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Denizli’de çifte bomba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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