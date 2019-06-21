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21 Haziran 2019, Cuma
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Denizlispor etti

Denizlispor Tolgahan Acar'ı transfer etti

Spor Toto 'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geçen sezon Demir Grup 'da forma giyen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, belirledikleri hedefler doğrultusunda çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda son olarak 'da forma giyen kaleci ile 1 yıl anlaşmaya vardıklarını dile getiren Çetin, "Hayırlı uğurlu olsun. Tolgahan kardeşime güveniyoruz. Artık kalemiz emin ellerde. Kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Belirttiğimiz ilk 5 hedefine doğru emin adımlarla gitmek için altyapımızı oluşturup ona göre transferleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ALİ FIRAT: CİDDİ KATKI SUNACAĞINA İNANIYORUM

Denizlispor Kulübü Asbaşkanı da transfer döneminin açılmasıyla beraber yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Çünkü sayı olarak biraz fazla transfere ihtiyaç var. Tolgahan kardeşimiz, istediğimiz, güvendiğimiz bir arkadaşımız. Kendisiyle yaptığımız görüşme olumlu sonuçlandı. Kendisine sakatsız, gol yemeyeceği başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Hedefimiz doğrultusunda bize ciddi anlamda katkı sunacağına inanıyorum. Aramıza hoş geldin diyorum" dedi.

Tolgahan Acar ise Denizlispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, kulübü hedefi olduğu için tercih ettiğini ve Süper Lig'de başarılı işlere imza atacaklarına inandığını kaydetti.


  1. 21.06.2019
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