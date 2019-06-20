Denizlispor'a Ukrayna'dan Maestro!
Sapunaru ve Lopes’i alan Horoz, rotasını Ukrayna’ya çevirdi. Yeşil-siyahlıların, Kiev’in 29 yaşındaki milli yıldızı için transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor, transferin en hareketli kulübü olarak dikkatleri üzerine çekti. Horoz, Kayserispor'dan sağ bek Lopes ve stoper Sapunaru ile resmi sözleşme imzalarken, aradığı 10 numarayı da Ukrayna'da buldu.
Ege ekibi son olarak son olarak Dynamo Kiev'de forma giyen Denys Harmash'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Forvet arkasında oyun kurucu görevini üstlenen 29 yaşındaki maestro için Ukrayna deviyle görüşmelere başlandığı öğrenildi. 10 yıldır Dynamo'da oynayan Harmash'ın 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Milli formayı 30 kez giyen tecrübeli 10 numara 2 kez de ağları sarstı. Geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada 6 gol, 2 asist üretti.
15 TRANSFER GEREKiYOR
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, takviye çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdüğünü söyledi. Süper Lig'de korkulu rüya görmemek için 15 transfere ihtiyaçları olduğunun altını çizen Yücel İldiz, "Geçen sezonki iskelet kadromuzdan sadece 8 oyuncu kaldı. O nedenle bizim 14 ya da 15 yeni futbolcuyu takıma kazandırmamız lazım. 1 Temmuz'da başlayacağımız yeni sezon hazırlıklarına kadar transferin en az yüzde 60'ını bitirmeyi amaçlıyoruz. İyi bir kadro kuracağımıza inanıyorum. Yönetim, çok ciddi bir şekilde çalışıyor, ben de her konuda yardımcı oluyorum" dedi.
14 LOCA OLACAK
Denizlispor'un stadındaki tadilatlarla 14 adet de loca yapılacak. Öte yandan 350 ila 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla kombine biletlerin satışına da yarın başlanacak.
HATAYLI CANER BAĞ'A KANCA
Denizli, Hatay'dan Caner Hüseyin Bağ için de atağa geçti. Süper Lig'i play-off finalinde kaçıran Hatay'da 42 maçta 6 gol, 7 asistle oynayan 28 yaşındaki forvetin kontratı 30 H aziran'da sona eriyor.
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