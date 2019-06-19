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19 Haziran 2019, Çarşamba
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’de şov

Denizli’de transfer şov

’dan Rumen stoper Sapunaru’yu alan Horoz, yine aynı takımdan Portekizli sağ bek Lopes’i de 2 yıllığına kadrosuna kattı.

'in yeni ekibi Denizlispor, transferde şov yapmaya başladı. Başkan Ali Çetin'in 1 Temmuz'daki kampa kadar 4 sözü verdiği Ege ekibi, önceki gün 'un Rumen stoperi Sapunaru'yu kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirmişti. Yeşil-siyahlılar dün de yine aynı takımdan Portekizli sağ bek 'le 2 yıllık sözleşmenin altına imza attı.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
İki sezondur Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki Tiago Lopes, istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı, Kayserispor'da oynadığı iki sezonda toplam 66 karşılaşmada boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon ise 34 maçta ter döken Lopes, 1 de asiste imza attı.

1.78 boyundaki Lopes, sağ bek dışında sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor.

  1. 19.6.2019
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