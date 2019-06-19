Denizli’de transfer şov

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, transferde şov yapmaya başladı. Başkan Ali Çetin'in 1 Temmuz'daki kampa kadar 4 transfer sözü verdiği Ege ekibi, önceki gün Kayserispor'un Rumen stoperi Sapunaru'yu kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirmişti. Yeşil-siyahlılar dün de yine aynı takımdan Portekizli sağ bek Tiago Lopes'le 2 yıllık sözleşmenin altına imza attı.



TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

İki sezondur Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki Tiago Lopes, istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı, Kayserispor'da oynadığı iki sezonda toplam 66 karşılaşmada boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon ise 34 maçta ter döken Lopes, 1 de asiste imza attı.



1.78 boyundaki Lopes, sağ bek dışında sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor.