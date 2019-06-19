Kayserispor’dan Rumen stoper Sapunaru’yu alan Horoz, yine aynı takımdan Portekizli sağ bek Lopes’i de 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, transferde şov yapmaya başladı. Başkan Ali Çetin'in 1 Temmuz'daki kampa kadar 4 transfer sözü verdiği Ege ekibi, önceki gün Kayserispor'un Rumen stoperi Sapunaru'yu kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirmişti. Yeşil-siyahlılar dün de yine aynı takımdan Portekizli sağ bek Tiago Lopes'le 2 yıllık sözleşmenin altına imza attı.
TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
İki sezondur Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki Tiago Lopes, istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı, Kayserispor'da oynadığı iki sezonda toplam 66 karşılaşmada boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon ise 34 maçta ter döken Lopes, 1 de asiste imza attı.
1.78 boyundaki Lopes, sağ bek dışında sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor.
- 19.6.2019
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Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
Denizli’de transfer şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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