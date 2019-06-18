Denizlispor Tiago Lopes'i açıkladı
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Denizlispor transfer çalışmaları kapsamında son olarak Kayserispor forması giyen Tiago Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Tiago Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Bu kapsamda son olarak Kayserispor'da forma giyen savunma oyuncusu Lopes ile 2 yıl anlaşmaya vardıklarını dile getiren Atilla, "Transfer çalışmalarını başkanımızın hedefleri doğrultusunda yapıyoruz. Topbaşı yapıncaya kadar transferlerimiz sürecek. Yeni transferlerimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Lopes ise Denizlispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, Süper Lig'de başarılı işlere imza atacaklarına inandığını kaydetti.
??HOŞGELDİN TIAGO LOPES!— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor_) 18 Haziran 2019
Kulübümüz, son olarak Kayserispor forması giyen Tiago Lopes ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/QyJtk18Hro
- 18.06.2019
- Güncelleme: 18.06.2019 15:45
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Hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı
Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
Denizlispor Tiago Lopes'i açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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