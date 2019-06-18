Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak dönemi
Üst üste 7 sezon mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon küme düşen ve yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor'da, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi.
Başkan Hüseyin Eryüksel, dün Ankara'ya giderek son 2 sezonda 1'inci Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e taşıyan Altıparmak'la el sıkıştı. Yeşil-siyahlılar deneyimli teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Başkan Eryüksel'le ortak hedeflerde olduklarını dile getiren teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Hedefimiz Akhisarspor'u şampiyon yaparak yeniden Süper Lig'e taşımak. Aynı hedeflerde olduğumuz için Akhisar'ı tercih ettim. Akhisarspor gerek seyircisi gerek kulüp yapısı olarak bu hedefi başaracak potansiyele sahip" dedi. Kadroda kalmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu ifade eden Altıparmak, "Gitmek isteyenlerle yolumuzu ayıracağız. Önceliğimiz iç transfer" diye konuştu.
- 18.06.2019
- Güncelleme: 18.06.2019 13:40
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Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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