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18 Haziran 2019, Salı
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Akhisarspor'da dönemi

Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak dönemi

Üst üste 7 sezon mücadele ettiği Spor Toto 'de geçen sezon küme düşen ve yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor'da, teknik direktörlük görevine getirildi.

Başkan Hüseyin Eryüksel, dün Ankara'ya giderek son 2 sezonda 1'inci Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'i 'e taşıyan Altıparmak'la el sıkıştı. Yeşil-siyahlılar deneyimli teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Başkan Eryüksel'le ortak hedeflerde olduklarını dile getiren teknik direktör , "Hedefimiz Akhisarspor'u şampiyon yaparak yeniden Süper Lig'e taşımak. Aynı hedeflerde olduğumuz için Akhisar'ı tercih ettim. Akhisarspor gerek seyircisi gerek kulüp yapısı olarak bu hedefi başaracak potansiyele sahip" dedi. Kadroda kalmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu ifade eden Altıparmak, "Gitmek isteyenlerle yolumuzu ayıracağız. Önceliğimiz iç transfer" diye konuştu.

  1. 18.06.2019
  2. Güncelleme: 18.06.2019 13:40
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