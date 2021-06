Son dakika haberi: Corona virüsünün (Covid-19) Hindistan'da görülen Delta Plus varyantı nedir? Belirtileri nelerdir? Biontech ve Sinovac aşıları Delta varyantına karşı etkili mi? İşte detaylar...

Yaklaşık 1.5 yıl önce Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, mutasyon geçirerek yayılmaya devam ediyor. Hala dünya üzerinde ve ülkemizde birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan virüs için başta Biontech ve Sinovac olmak üzere birkaç aşı daha bulunmuştu. Ülkeler bir yandan vatandaşlarını virüsten korumak için aşılamaya devam ederken diğer yandan da corona virüsünün mutasyon geçirmesi, koruyuculuğu düşürdüğü gibi işleri zorlaştırıyor. Son günlerde en çok konuşulan varyantlardan biri de Hindistan'da görülen ve Delta adı verilen varyant... Bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), artık corona virüsü varyantlarına ülkelerin damgalanmasını engellemek için Yunan alfabesinden harfler verileceğini duyurmuştu. Hindistan'da görülen varyanta da bu nedenle Delta adı verildi. Peki, Delta plus varyantı nedir? Belirtileri nelerdir? Biontech ve Sinovac aşıları Delta varyantına karşı etkili mi? İşte tüm bu soruların yanıtları...

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR? DÜNYADA HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Hindistan'da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan ve daha "agresif" olarak açıklanan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip. Bazı bilim insanları bu mutasyonun, Delta varyantında görülen diğer özelliklerle de bir araya geldiğinde bulaşıcılığı artıracağından endişe duyuyorlar. Belirtileri gribe benzese de corona virüsünün en belirgin özelliği olan koku ve tat kaybının bu varyantta da görüldüğü bildirildi. Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Delta Plus dünya üzerinde de en az 10 ülkede görüldü. ABD'de 83, Kanada'da 1, Birleşik Krallık'ta 36, Polonya'da 9, Portekiz'de 22, Japonya'da 15, Nepal'de 3, Rusya'da 1 ve İsviçre'de de 18 kişide Delta Plus'a rastlandı. Türkiye'de ise 134 kişide Delta varyantı görüldü. Delta Plus konusunda ise henüz tespit edilen bir vaka olmadığı bildirildi.

BIONTECH VE SINOVAC AŞILARI DELTA VARYANTINDA ETKİLİ Mİ?

Aşıların Delta varyantına karşı koruyuculuğu, klasik Covid-19'a oranla daha düşük olsa da uzmanlar iki doz aşı olanların, Delta virüsüne karşı en etkili önlem olduğuna dikkat çekiyor.

VİRÜSLERE YUNAN ALFABESİNDEN HARFLER VERİLDİ

DSÖ'nün yeni planına göre, ilk tespit edilen varyant olan İngiliz varyantının (B.1.1.7) Yunan alfabesinin ilk harfi Alpha ile adlandırılacağı açıklanırken, Güney Afrika'nın varyantı 'Covid Beta', Brezilya varyantı 'Covid Gamma', Hindistan varyantının da 'Covid Delta' olarak adlandırılacağı bildirildi. Covid vakalarının önünün bir türlü alınamadığı Hindistan'da toplam vaka sayısı 30 milyonu bulurken, ülkede 391 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.