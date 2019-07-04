Aktüel haberler (03.07.2019)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenge Kupası A Grubu ilk maçında bugün 21.30'da Şili ile karşılaşacak. Slovenya'nın ev sahipliğinde yapılacak turnuvada grubunu ilk 2 basamakta bitiren ekipler yarı finale çıkacak.
Yaya Toure, Çin 2. Ligi ekibi Qingdao Huanghai'ye transfer oldu. Afrika'da üst üste 4 kez yılın futbolcusu seçilen 36 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız, "Futbola başladığımdan beri mücadeleden kaçmadım" dedi.
PSG, Neymar'ı isteyen Barcelona'dan şok bir talepte bulundu. 222 milyon euro ödeyip aldığı Brezilyalı'yı göndermek için 150 milyon euro nakit ve Dembele, Rakitic, Coutinho ile Umtiti'den oluşan dörtlüden ikisini istedi.
Atletico Madrid'in genç orta saha oyuncusu Rodrigo Hernandez, serbest kalma bedeli olan 70 milyon euro'yu ödeyerek sözleşmesini feshetti. İspanyol basını, 23'lük yıldızın Manchester City'ye gitmek istediğini yazdı.
Erkekler Basketbol Ligi ekibi G.Antep, ABD'li oyun kurucu Jamarr Sanders ile 1 yıllığına anlaştı. Son olarak İtalya'nın Trieste takımında görev alan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen sezon 32 maçta 10.3 sayı, 4.3 ribaunt, 2.7 asist ortalamasıyla oynadı.
Halterin unutulmazı Naim Süleymanoğlu'nun isminin verildiği turnuva Uluslararası Halter Federasyonu tarafından takvime alındı. 14-17 Kasım'da G.Antep'te yapılacak turnuvada ilk 6'ya kalanlar ödül alacak.
Yaya Toure, Çin 2. Ligi ekibi Qingdao Huanghai'ye transfer oldu. Afrika'da üst üste 4 kez yılın futbolcusu seçilen 36 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız, "Futbola başladığımdan beri mücadeleden kaçmadım" dedi.
PSG, Neymar'ı isteyen Barcelona'dan şok bir talepte bulundu. 222 milyon euro ödeyip aldığı Brezilyalı'yı göndermek için 150 milyon euro nakit ve Dembele, Rakitic, Coutinho ile Umtiti'den oluşan dörtlüden ikisini istedi.
Atletico Madrid'in genç orta saha oyuncusu Rodrigo Hernandez, serbest kalma bedeli olan 70 milyon euro'yu ödeyerek sözleşmesini feshetti. İspanyol basını, 23'lük yıldızın Manchester City'ye gitmek istediğini yazdı.
Erkekler Basketbol Ligi ekibi G.Antep, ABD'li oyun kurucu Jamarr Sanders ile 1 yıllığına anlaştı. Son olarak İtalya'nın Trieste takımında görev alan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen sezon 32 maçta 10.3 sayı, 4.3 ribaunt, 2.7 asist ortalamasıyla oynadı.
Halterin unutulmazı Naim Süleymanoğlu'nun isminin verildiği turnuva Uluslararası Halter Federasyonu tarafından takvime alındı. 14-17 Kasım'da G.Antep'te yapılacak turnuvada ilk 6'ya kalanlar ödül alacak.
- 4.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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balon baaloonnnnn. 2 . diagne olabilir
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acg bu adam bize lazım değil.
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