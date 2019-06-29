Copa America'da Şili yarı finale yükseldi - Son dakika Copa America 2019 haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Copa America 2019 Haberleri Copa America'da Şili yarı finale yükseldi

Copa America'da yarı finale yükseldi

Copa America'da Şili yarı finale yükseldi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'da (Copa America) normal süresi 0-0 biten mücadelenin ardından penaltılarda 'ya 5-4 üstünlük sağlayan , yarı finale çıktı.

'da düzenlenen 46. 'nın çeyrek finalinde ile , kentindeki Corinthians Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İki ekip yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadelenin 90 dakikalık süresi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Şili'de kaptan olarak sahaya çıkan Beşiktaşlı ile Fenerbahçeli Mauricio Isla, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Şili, penaltı atışlarında Kolombiya'ya 5-4 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Şili'de , Eduardo Vargas, Erick Pulgar, Charles Aranguiz ve penaltı atışını değerlendirdi. Kolombiya'da , Edwin Cardona, Juan Cuadrado ve Yerry Mina ilk 4 penaltıyı gole çevirirken, William Tesillo ise kaçırdı.

Penaltı atışları sonunda tur atlayan Şili, bu akşam TSİ 22.00'de Uruguay ile Peru arasında Salvador kentindeki Itaipava Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanan tarafla yarı finalde karşılaşacak.

  1. 29.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Copa America'da Şili yarı finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN