Aktüel haberler (29.05.19) - Son dakika Copa America 2019 haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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Aktüel haberler (29.05.19)

Aktüel haberler (29.05.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

Turkısh Airlines Antalya Open'da çiftler şampiyonu belli oldu. Belek'te yapılan turnuvanın 8. gününde Jonathan Erlich-Artem Sitak ikilisi zirveye çıktı.

Arjantin'in yıldızı , Copa America'ya ev sahipliği yapan 'yı eleştirdi: "Gerçek şu ki, buradaki zeminler utanç verici. Topu kontrol etmek, sürmek çok zor. Tavşan gibi topun peşindeyiz."

15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Batuhan Uzun altın, Yusuf Tatlıdil gümüş, İbrahim Yaprak ve Rıfat Gıdak, bronz madalya kazandı.

Avrupa? 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın finali bugün oynanacak. 'daki Friuli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada ile , şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

Tekerlekli Sandalye Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlanan A , 'taki ikinci maçını da kazandı. Önceki gün Rusya'yı deviren milliler, dün de 'ı 71-62 mağlup etti.

  1. 30.6.2019
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