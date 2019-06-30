Aktüel haberler (29.05.19)

Turkısh Airlines Antalya Open'da çiftler şampiyonu belli oldu. Belek'te yapılan turnuvanın 8. gününde Jonathan Erlich-Artem Sitak ikilisi zirveye çıktı.



Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Copa America'ya ev sahipliği yapan Brezilya'yı eleştirdi: "Gerçek şu ki, buradaki zeminler utanç verici. Topu kontrol etmek, sürmek çok zor. Tavşan gibi topun peşindeyiz."



15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Batuhan Uzun altın, Yusuf Tatlıdil gümüş, İbrahim Yaprak ve Rıfat Gıdak, bronz madalya kazandı.



Avrupa? 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın finali bugün oynanacak. İtalya'daki Friuli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada İspanya ile Almanya, şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.



Tekerlekli Sandalye Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlanan A Milli Takım, İstanbul Cup'taki ikinci maçını da kazandı. Önceki gün Rusya'yı deviren milliler, dün de İran'ı 71-62 mağlup etti.