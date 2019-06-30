Aktüel haberler (29.05.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
Turkısh Airlines Antalya Open'da çiftler şampiyonu belli oldu. Belek'te yapılan turnuvanın 8. gününde Jonathan Erlich-Artem Sitak ikilisi zirveye çıktı.
Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Copa America'ya ev sahipliği yapan Brezilya'yı eleştirdi: "Gerçek şu ki, buradaki zeminler utanç verici. Topu kontrol etmek, sürmek çok zor. Tavşan gibi topun peşindeyiz."
15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Batuhan Uzun altın, Yusuf Tatlıdil gümüş, İbrahim Yaprak ve Rıfat Gıdak, bronz madalya kazandı.
Avrupa? 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın finali bugün oynanacak. İtalya'daki Friuli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada İspanya ile Almanya, şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.
Tekerlekli Sandalye Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlanan A Milli Takım, İstanbul Cup'taki ikinci maçını da kazandı. Önceki gün Rusya'yı deviren milliler, dün de İran'ı 71-62 mağlup etti.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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