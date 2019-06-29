Peru penaltılarda Uruguay'ı eledi - Son dakika Copa America 2019 haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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penaltılarda 'ı eledi

Peru penaltılarda Uruguay'ı eledi

Copa America'da normal süresi golsüz sona eren maçta ’ı penaltı atışlarıyla eleyen yarı finale yükseldi. Galatasaraylı Muslera maç boyunca Uruguay kalesini korudu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) 'ı penaltı atışlarıyla 5-4 yenen yarı finale çıktı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Uruguay ile Peru, Salvador kentindeki Fonte Nova Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin normal süresi golsüz sona erince yarı finalisti belirlemek için penaltı atışlarına gidildi. 'in kaçırdığı atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Peru adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaraylı , Peru karşısında Uruguay Milli Takımı'nın kalesini korudu.

Peru, yarı finalde Şili ile karşılaşacak.

  1. 30.06.2019
  2. Güncelleme: 30.06.2019 00:31
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