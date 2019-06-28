Venezuela 0-2 Arjantin - Son dakika Copa America 2019 haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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0-2

Venezuela 0-2 Arjantin

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'da (Copa America) 'yı 2-0 yenen yarı finale yükseldi ve 'nın rakibi oldu.

'da düzenlenen 46. 'nın çeyrek finalinde ile , Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Arjantin 10. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 74. dakikada Giovani Lo Celso ile bir gol daha bulan Arjantin, rakibini 2-0 yenerek tur atladı. Arjantin'in yarı finaldeki rakibi Brezilya oldu.

Turnuvanın diğer çeyrek final eşleşmelerinde Kolombiya-Şili ve Uruguay-Peru maçları oynanacak.

  1. 29.06.2019
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