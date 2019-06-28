Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Venezuela'yı 2-0 yenen Arjantin yarı finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Arjantin ile Venezuela, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Arjantin 10. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 74. dakikada Giovani Lo Celso ile bir gol daha bulan Arjantin, rakibini 2-0 yenerek tur atladı. Arjantin'in yarı finaldeki rakibi Brezilya oldu.
Turnuvanın diğer çeyrek final eşleşmelerinde Kolombiya-Şili ve Uruguay-Peru maçları oynanacak.
- 29.06.2019
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Kagawa beklemede
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Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
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Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
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west gel be aslanım
Venezuela 0-2 Arjantin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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