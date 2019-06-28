Brezilya Copa America'da yarı finalde
Normal süresi golsüz geçen mücadelenin ardından Paraguay'ı penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup eden ev sahibi Brezilya, turnuvada yarı finale yükseldi.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) ilk yarı finalist, normal süresi 0-0 biten mücadelenin ardından penaltılarda Paraguay'ı 4-3 yenen ev sahibi Brezilya oldu.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde ev sahibi ekip, Paraguay'la Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda karşılaştı.
Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Brezilya ile Paraguay, yakalanan gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadelenin 90 dakikalık normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi. Paraguay'da Fabian Balbuena, 58. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Brezilya, penaltı atışları sonunda Paraguay'ı 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ev sahibi ekipte Willian, Marquinhos, Philippe Coutinho ve Gabriel Jesus penaltı atışını değerlendirirken, Roberto Firmino ise kaçırdı. Paraguay'da ise Miguel Almiron, Bruno Valdez ve Rodrigo Rojas penaltı atışını gole çevirirken, Gustavo Gomez ile Derlis Gonzalez değerlendiremedi.
Brezilya, bu akşam TSİ 22.00'de Arjantin ile Venezuela arasında Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanan tarafla yarı finalde karşılaşacak.
Turnuvanın çeyrek finalinde yarın, TSİ 02.00'de Kolombiya-Şili, TSİ 22.00'de Uruguay-Peru maçları oynanacak.
- 28.06.2019
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Kagawa beklemede
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Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
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Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Brezilya Copa America'da yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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