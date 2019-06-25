Luis Suarez'den hakeme ilginç penaltı itirazı - Son dakika Copa America 2019 haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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'den hakeme ilginç penaltı itirazı

Luis Suarez'den hakeme ilginç penaltı itirazı

'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America'da Uruguay'ın Şili ile karşılaştığı maça ilginç bir pozisyon damga vurdu. Yıldız golcü , rakip kalecinin ceza sahası içerisinde topa dokunması sonrası hakeme penaltı itirazında bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Uruguay Milli Takımı'nın golcüsü , 'da düzenlenen Copa America maçında ilginç bir harekete imza atarak alay konusu oldu.

forması giyen yıldız futbolcu, Şili ile oynadıkları karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda rakip kaleci Gabriel Arias'ın ceza sahası içerisinde topa elle dokunması sonrası hakeme penaltı itirazında bulundu.

Karşısındakinin kaleci olduğunu fark eden yıldız futbolcu, itirazından hemen vazgeçse de sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

  1. 25.06.2019
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