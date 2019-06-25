Luis Suarez'den hakeme ilginç penaltı itirazı
Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America'da Uruguay'ın Şili ile karşılaştığı maça ilginç bir pozisyon damga vurdu. Yıldız golcü Luis Suarez, rakip kalecinin ceza sahası içerisinde topa dokunması sonrası hakeme penaltı itirazında bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Uruguay Milli Takımı'nın golcüsü Luis Suarez, Brezilya'da düzenlenen Copa America maçında ilginç bir harekete imza atarak alay konusu oldu.
Barcelona forması giyen yıldız futbolcu, Şili ile oynadıkları karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda rakip kaleci Gabriel Arias'ın ceza sahası içerisinde topa elle dokunması sonrası hakeme penaltı itirazında bulundu.
Karşısındakinin kaleci olduğunu fark eden yıldız futbolcu, itirazından hemen vazgeçse de sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.
Copa America'da Uruguay-Şili maçında ilginç bir an yaşandı. Luis Suarez, kalecinin ceza sahası içinde topa elle dokunmasından dolayı 'refleks' bir itirazda bulundu. pic.twitter.com/mKL7lOT9O3— TRT Spor (@trtspor) 25 Haziran 2019
- 25.06.2019
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