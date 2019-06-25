Luis Suarez'den hakeme ilginç penaltı itirazı

Uruguay Milli Takımı'nın golcüsü Luis Suarez, Brezilya'da düzenlenen Copa America maçında ilginç bir harekete imza atarak alay konusu oldu.

Barcelona forması giyen yıldız futbolcu, Şili ile oynadıkları karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda rakip kaleci Gabriel Arias'ın ceza sahası içerisinde topa elle dokunması sonrası hakeme penaltı itirazında bulundu.

Karşısındakinin kaleci olduğunu fark eden yıldız futbolcu, itirazından hemen vazgeçse de sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.