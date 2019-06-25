Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
C Grubu'nda Uruguay lider, Şili ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya ile Paraguay, Venezuela ile Arjantin, Kolombiya ile Şili, Uruguay ile Peru karşılaşacak.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın grup aşaması, C Grubu'nda yapılan iki karşılaşmayla sona erdi.
Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmada Uruguay, 82. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle Şili'yi 1-0 mağlup etti. Uruguay'da Galatasaraylı Fernando Muslera, Şili'de ise Beşiktaşlı Gary Medel sahaya çıkan ilk 11 arasında yer aldı.
Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Uruguay lider, 6 puanlı Şili ise ikinci olarak son 8 takım arasına kaldı.
Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan grubun diğer karşılaşmasında ise Japonya ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Japonya'nın golünü 15. dakikada Shoya Nakajima, Ekvador'un golünü ise 35. dakikada Angel Mena kaydetti.
Bu sonuçla puanını 2'ye çıkaran Japonya ile 1 puanda kalan Ekvador, adlarını çeyrek finale yazdıramadı.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
28-29 Haziran tarihlerinde yapılacak çeyrek final turunda Brezilya-Paraguay, Venezuela-Arjantin, Kolombiya-Şili ve Uruguay-Peru maçları oynanacak. Turnuvada yarı final maçları 3-4 Temmuz'da, üçüncülük maçı 6 Temmuz Cumartesi, final ise 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.
- 25.06.2019
- Güncelleme: 25.06.2019 11:37
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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