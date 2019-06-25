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25 Haziran 2019, Salı
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Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

C Grubu'nda Uruguay lider, Şili ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ile Paraguay, ile Arjantin, ile Şili, Uruguay ile Peru karşılaşacak.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'da (Copa America) çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın grup aşaması, C Grubu'nda yapılan iki karşılaşmayla sona erdi.

Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmada Uruguay, 82. dakikada 'nin attığı golle Şili'yi 1-0 mağlup etti. Uruguay'da Galatasaraylı , Şili'de ise Beşiktaşlı sahaya çıkan ilk 11 arasında yer aldı.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Uruguay lider, 6 puanlı Şili ise ikinci olarak son 8 takım arasına kaldı.

kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan grubun diğer karşılaşmasında ise ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Japonya'nın golünü 15. dakikada Shoya Nakajima, Ekvador'un golünü ise 35. dakikada Angel Mena kaydetti.

Bu sonuçla puanını 2'ye çıkaran Japonya ile 1 puanda kalan Ekvador, adlarını çeyrek finale yazdıramadı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

28-29 Haziran tarihlerinde yapılacak çeyrek final turunda Brezilya-Paraguay, -Arjantin, -Şili ve Uruguay-Peru maçları oynanacak. Turnuvada yarı final maçları 3-4 Temmuz'da, üçüncülük maçı 6 Temmuz Cumartesi, final ise 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.


  1. 25.06.2019
  2. Güncelleme: 25.06.2019 11:37
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