Kolombiya'nın Copa America kadrosunda iki önemli eksik
31 Mayıs 2019, Cuma
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'da iki önemli eksik

Kolombiya'da iki önemli eksik

Milli Takımı Teknik Direktörü , Copa America'da mücadele edecek 23 kişilik kadrosunu belirledi. ve Falcao listede yer alırken, iki önemli ismin olmaması ise dikkat çekti.

14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 'da düzenlenecek olan Copa America öncesi turnuvaya katılacak takımlardan 'da 23 kişilik kadro belli oldu.

Tecrübeli teknik direktör tarafından belirlenen listede ve yer alırken, Villarreal forması giyen ve milli takımla 52 maçta 16 gole imzasını atan Carlos Bacca kadroya dahil edilmedi. Öte yandan Queiroz, 'da kiralık olarak forma giyen Jeison Murillo'yu da listeye davet etmedi.

23 kişilik Kolombiya Milli Takımı listesi şu isimlerden oluşuyor;

Ospina, Montero, Vargas - Arias, Medina, Sanchez, Mina, Zapata, Lucumi, Borja, Tesillo - Lerma, W. Barrios, Cuellar, Uribe, Rodriguez, Cuadrado, Cardona - Diaz, Muriel, Falcao, Zapata, R. Martinez.

  1. 01.06.2019
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