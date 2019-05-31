Kolombiya'da iki önemli eksik
Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Copa America'da mücadele edecek 23 kişilik kadrosunu belirledi. James Rodriguez ve Falcao listede yer alırken, iki önemli ismin olmaması ise dikkat çekti.
14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek olan Copa America öncesi turnuvaya katılacak takımlardan Kolombiya'da 23 kişilik kadro belli oldu.
Tecrübeli teknik direktör Carlos Queiroz tarafından belirlenen listede James Rodriguez ve Radamel Falcao yer alırken, Villarreal forması giyen ve milli takımla 52 maçta 16 gole imzasını atan Carlos Bacca kadroya dahil edilmedi. Öte yandan Queiroz, Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Jeison Murillo'yu da listeye davet etmedi.
23 kişilik Kolombiya Milli Takımı listesi şu isimlerden oluşuyor;
Ospina, Montero, Vargas - Arias, Medina, Sanchez, Mina, Zapata, Lucumi, Borja, Tesillo - Lerma, W. Barrios, Cuellar, Uribe, Rodriguez, Cuadrado, Cardona - Diaz, Muriel, Falcao, Zapata, R. Martinez.
- 01.06.2019
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