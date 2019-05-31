Kolombiya'da iki önemli eksik

14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek olan Copa America öncesi turnuvaya katılacak takımlardan Kolombiya'da 23 kişilik kadro belli oldu.

Tecrübeli teknik direktör Carlos Queiroz tarafından belirlenen listede James Rodriguez ve Radamel Falcao yer alırken, Villarreal forması giyen ve milli takımla 52 maçta 16 gole imzasını atan Carlos Bacca kadroya dahil edilmedi. Öte yandan Queiroz, Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Jeison Murillo'yu da listeye davet etmedi.

23 kişilik Kolombiya Milli Takımı listesi şu isimlerden oluşuyor;

Ospina, Montero, Vargas - Arias, Medina, Sanchez, Mina, Zapata, Lucumi, Borja, Tesillo - Lerma, W. Barrios, Cuellar, Uribe, Rodriguez, Cuadrado, Cardona - Diaz, Muriel, Falcao, Zapata, R. Martinez.