Haberler Bursaspor Bursaspor’da Mustafa Er için imza töreni düzenlenecek

’da için imza töreni düzenlenecek

, 3 yıllık anlaşma sağladığı için imza töreni düzenleyecek. Tören, ’nde gerçekleştirilecek.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 17:33
Bursaspor’da Mustafa Er için imza töreni düzenlenecek

'nün daha önce 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Teknik Direktör için, salı günü 'nde imza töreni düzenlenecek.

. Lig ekiplerinden 'da yeni yönetimin devam kararı aldığı Teknik Direktör Mustafa Er ve ekibi için imza töreni düzenlenecek. Sözleşmesi geçtiğimiz sezonun sonunda biten ve yeni Başkan ve ekibinin gelmesiyle 3 yıllık anlaşmaya varılan 41 yaşındaki teknik adam, salı resmi sözleşmeye imza atacak. Tesisleri'nde düzenlenecek olan imza töreni saat 15.00'de başlayacak.

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