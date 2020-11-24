Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, yayın krizinin çözüldüğünü duyurdu!

Bursaspor ile 1922 Konyaspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası maçının canlı yayın krizi çözüldü. Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçı olan Bursaspor-1922 Konyaspor maçının yayın krizinde son nokta kondu. Yayıncı kuruluşun, maçı canlı yayınlamayacağını açıklamasının ardından oluşan kamuoyu baskısı sonrası harekete geçen Bursaspor Kulübü, önce durumla ilgili şikayet ardından da çözüme kavuşmasıyla ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat'ın, resmi internet sitesi ve sosyal medyalar aracılığı ile yaptığı açıklamada şu ifadelerine yer verildi:



"Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 19.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynayacağımız KT 1922 Konyaspor maçımızı A Spor yayınlama kararı almıştır. Turkuvaz Medya ve A Spor yönetimine şahsım, yönetim kurulum ve büyük Bursaspor camiası adına şükranlarımı sunuyorum."