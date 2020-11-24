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Kulübü Başkanı , yayın krizinin çözüldüğünü duyurdu!

Kulübü Başkanı kulüp hesabından yapılan paylaşımla, oynanacak olan 1922 maçının A Spor ekranından naklen yayınlanacağını duyurdu ve 'ya teşekkürlerini iletti.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 09:39 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 10:11
Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, yayın krizinin çözüldüğünü duyurdu!

ile 1922 arasında oynanacak olan maçının canlı yayın krizi çözüldü. Bursaspor Kulübü Başkanı , konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kupası 4. Tur maçı olan Bursaspor-1922 Konyaspor maçının yayın krizinde son nokta kondu. Yayıncı kuruluşun, maçı canlı yayınlamayacağını açıklamasının ardından oluşan kamuoyu baskısı sonrası harekete geçen Bursaspor Kulübü, önce durumla ilgili şikayet ardından da çözüme kavuşmasıyla ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat'ın, resmi internet sitesi ve sosyal medyalar aracılığı ile yaptığı açıklamada şu ifadelerine yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 19.00'da Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynayacağımız KT 1922 Konyaspor maçımızı A Spor yayınlama kararı almıştır. ve A Spor yönetimine şahsım, yönetim kurulum ve büyük Bursaspor camiası adına şükranlarımı sunuyorum."

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